富樂快篩劑偽造爭議持續延燒，立法院國民黨團今天再將矛頭指向衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅，批評再疫情最嚴峻時刻，卻濫發快篩劑EUA，讓不肖商人有機可趁，衛福部失能失靈危害全民健康權益，陳與吳都應下台負責。（周志豪攝）

富樂快篩劑偽造爭議持續延燒，立法院國民黨團今天再將矛頭指向衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅，批評再疫情最嚴峻時刻，卻濫發快篩劑EUA，讓不肖商人有機可趁，衛福部失能失靈危害全民健康權益，陳與吳都應下台負責。

黨團總召曾銘宗表示，食藥署5月10日核准大鑫公司富樂快篩劑EUA，但同樣也進口富樂快篩劑的醫優科技在5月13日通報衛福部有偽造富樂快篩試劑在市面流竄，衛福部接到醫優檢舉反映，為什麼不撤銷大鑫已經核准的EUA？

曾銘宗批評，大鑫公司賣墨水匣，沒有醫藥背景，資本額只有500萬，但衛福部卻一口氣核准進口2.4億劑快篩劑，以每劑100元計算，獲利金額達240億元，衛福部會不會太誇張，閉著眼睛核准，違反行政機關常態作法，請問誰介入？

曾銘宗說，5月10日前後國內疫情開始爆發，5月10日起到昨天為止，國內染疫中重症有10720人、死亡3783人，240萬人確診，疫情非常嚴重，是最需要快篩的時候，衛福部與食藥署怠忽職守。

國民黨立委費鴻泰表示，這兩年食藥署核准、廢止快篩試劑EUA共35案，只有醫優與大鑫提出申請的快篩劑名稱一模一樣，其他33件申請核准快篩劑名稱都不一樣，審核員也只有幾個，碰到一樣名稱不會聯想到？食藥署內有人在放水。

國民黨團副書記長洪孟楷指出，大鑫執行長黃南競，過往前科累累，有偽造文書、妨礙電腦使用等前科，還曾被多次判有期徒刑，這次再遭查獲涉黑心快篩劑事件，檢調應從政量刑，追查無上限。

洪孟楷也提到，食藥署怎麼核准大鑫黑心快篩試劑取得EUA？食藥署把關角色與涉案層級多高，民進黨政府應給全民交代。