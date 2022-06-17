PUMA SELECT門市更獨家提供與巴黎時裝名品AMI聯名系列商品，僅到6月底止。（宏匯廣場提供）

巴黎時裝名品AMI聯名系列商品獨家空降新北！新北市宏匯廣場重新改裝4樓運動商品樓層，並於今（17）日重新盛大開幕，除了知名運動品牌NIKE、new balance之外，智慧穿戴裝置品牌Garmin、Jabra也強勢進駐，另外在PUMA SELECT門市更獨家提供與巴黎時裝名品AMI聯名系列商品，且限時僅到6底止。

宏匯廣場將4樓以運動休閒結合潮流為主軸，打造為時尚男女潮天地，整個樓層匯集35家全新概念店風光落成，其中在台灣本就有眾多愛好者的運動品牌NIKE更是提供高達120坪的展售空間，具備慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線，提供NIKE廣大粉絲群能一次逛夠買足。

另外，在PUMA SELECT門市，也限時提供與巴黎時裝名品AMI聯名系列商品，這也是此系列商品在新北的獨家販售店點，現時銷售期間只到本月底止，錯過機會不再。

除了各大知名運動品牌，深受時下年輕族群歡迎的日本虛擬實境體感設施「VR ZONE NEW TAIPEI」也在這次改裝當中同步引進，帶來兩項人氣IP「急滑降體感機-巔峰飄雪」、「極限膽量試驗-飛翔自行車」提供黃金級遊戲體驗虛實交錯的快感，盡情釋放積累已久的日常壓力。

為了迎接夏季搭配此次運動樓層重新開幕，宏匯廣場也舉辦各式活動以及指定專櫃當日累計滿3000贈300的回饋，詳情皆可至宏匯廣場官網（https://www.honhui.com.tw/）查詢。