特斯拉執行長馬斯克周四首次向推特全體員工發表談話，但除了提出他認為推特需要裁員的觀點之外，對以440億美元收購該社群媒體相關的新細節卻著墨甚少。

馬斯克在遲到10分鐘後才出現在視訊會議上，結果這場會議卻成為天馬行空的問答大會。馬斯克在會議上思辯外星人和其他太空文明的存在，並談到他認為推特應該對增進「人類文明和意識」做出貢獻。

身兼電動車大廠特斯拉執行長和火箭公司SpaceX執行長的馬斯克向推特員工表示，他不在乎是否要當推特的執行長，以及他希望將該社群媒體服務的單日活躍用戶數提高到破10億大關，他並表示廣告對推特仍然很重要，「我認為廣告對推特而言非常重要。我不反對廣告，我可能會和廣告商說『嘿，讓我們盡可能讓這些廣告變得有趣』。」

根據路透社取得的會議音檔，馬斯克此前曾表示他認為推特不應該投放廣告。

根據推特首季財報，其每月活躍用戶數為2.29億個。

此前媒體報導馬斯克可能在首次與推特員工的談話中提出一些保證，但最終他並未提供有關於完成交易的新信息，僅重申他仍在努力了解更多有關於平台上機器人帳號和假帳號的資訊，這是他最關心的問題。

而在回答他是否有裁員計畫時，馬斯克表示：「員工人數和費用都需要合理化，現在成本已經超過收入。但任何人......只要是重要的貢獻者，都應該沒什麼要擔心的」。

推特員工在開會時湧進一個內部的Slack即時通平台，並抱怨馬斯克沒有就他對企業和員工薪酬的願景提出有用的答案。

推特目前仍給予員工選擇遠距或進辦公室上班的自由。馬斯克在回答這方面問題時表示，他「強烈偏向親自到場工作」，也認為推特員工應該會傾向於在辦公室上班，但馬斯克也表達他願意破例，「如果有人很出色，那麼遠距上班也可以」。

部分推特員工擔心自稱「言論自由絕對主義者」的馬斯克在收購後會放寬某些內容規定。馬斯克對此表示，他認為只要內容不違法，就應該允許用戶在網站上暢所欲言，即使是「非常離譜的事」。