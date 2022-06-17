黃銘賢強調，路易莎重視企業社會責任，自發性地策動公益展覽，希望能透過企業支持，協助社工專業教育扎根。（李奇叡攝）

為推廣數位性別暴力防治，新北市政府、路易莎職人咖啡股份有限公司、東吳大學社會工作學系合作，辦理「親愛的，這並不是愛情」特展，並於今（17）日開展，讓大眾更能理解並共同重視議題。

「親愛的，這並不是愛情」特展於6月17日至6月24日在路易莎咖啡新板傑仕堡門市展出，讓民眾更能進一步理解何為數位性別暴力。

新北市副市長劉和然出席開展儀式，並和路易莎咖啡董事長黃銘賢以及東吳大學社工系教授廖美蓮一同在被害人心境畫作上，別上象徵暴力零容忍的紫絲帶，呼籲終止數位親密關係暴力。

黃銘賢強調，路易莎重視企業社會責任，自發性地策動公益展覽，希望能透過企業支持，協助社工專業教育扎根，同時也盼展覽能喚起被害者意識，尋求社會安全資源脫離困境。

路易莎過往曾策動與支持「公益咖啡館AMA Café」、「行動咖啡車義賣捐款」等活動，在社工專業養成領域上不遺餘力。鑑於運用數位軟體、網路社群、定位及數位跟騷成為親密關係暴力新興犯罪手法，因此這次和東吳學生團隊及新北市政府社會局合作策展，以故事實境、VR、7天日記、手繪畫作等創新方式，展現數位親密關係暴力的樣態及被害人的心理歷程，並列出求助手法，盼能讓被害人也透過專業服務資源，遠離恐怖情人並走出陰霾。

路易莎副總黃佳雯過往曾在家防中心擔任社工及社工督導多年，因此這次牽線並全力支持數位性別暴力特展，為擴大影響力，這次除了實體展覽，也結合路易莎咖啡網站、IG及臉書粉專辦理線上特展。

東吳大學社工系教授廖美蓮說，數位性別暴力在大學校園中越來越常見，這次帶領學生團隊和路易莎咖啡及新北市社會局合作，希望透過年輕族群的視角、語言及表達方式，來引發社會大眾對數位性別暴力的理解及重視。

劉和然表示，新北市去年親密關係暴力通報案件共1萬1260案，其中遭數位性別暴力的被害人不少，但卻可能因為擔憂威脅、曝光，或是缺乏數位暴力防治的概念，導致不知如何求助，因此新北市政府針對這類新興犯罪型態，除了跨局合作打擊犯罪，也期待透過各種宣導管道，來推動數位親密關係暴力防治。