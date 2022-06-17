友達（2409）股東會登場，董事長彭双浪表示，今年灰犀牛、黑天鵝比想像中多了很多，很多變數不斷跑出來。4、5月華東封控，影響蘇州和昆山的營運，客戶也受到很大的影響，預期第二季營運目標無法達成，公司會設法縮減掉下來的部分。

今年友達股東會議案豐富，特別引人注意的是董事改選、三年股東報酬計畫、以及現金減資，雖然議案都順利通過，不過三年股東報酬計畫和現金減資引發小股東疑慮，就連投保中心都到場發言提問。

友達2022年將先配發1元股息，再搭配現金減資2成，讓股東今年合計拿回3元。彭双浪解釋，過去幾年公司針對財務結構調整做了很多努力，去年有比較高的獲利，透過減資和發股利讓股東拿回較多現金。減資對股東還有稅負上好處，以整體股東報酬來看，一股拿3元，並且搭配三年股東報酬計畫，因為面板是景氣循環大的產業，希望以穩定股東報酬方式，讓股東支持公司經營。

俄烏戰爭2月至今未停，造成嚴重的通貨膨脹，包括天然氣、石油、化學材料、氣體價格都上漲，讓總體成本上升很多。大陸疫情反反覆覆，說封就封、說停就停，美西塞港、運費提升。通膨造成後續的影響，消費性產品消費受到排擠，今年消費相對低迷很多。彭双浪強調，未來現金流會嚴格管理，景氣下行持續多久還不確定，公司透過嚴格管理現金流，讓公司在景氣下滑這一波能夠撐過去。

友達今年董事改選案也順利通過，包括董事長彭双浪、總經理柯富仁、黃漢州、蔡娟娟。而5席獨立董事則是彭錦彬、蘇艷雪、程章林、盧秋玲、韓靜實。主要考量多元化因素，除了獨董過半行之多年，這一屆有四位女性董事，這也符合全球趨勢，另外專業知識、科技產業、商務、財會、企業永續治理都納入董事提名的背景考慮。