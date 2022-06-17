好萊塢29歲的知名男星伊薩米勒（Ezra Miller），曾在DC超級英雄電影中飾演「閃電俠」一角獲得矚目，加上俊美又精緻的臉蛋，讓他被譽為「絕世美男」，但近期負面新聞纏身，先是傳在夏威夷的卡拉OK店爆發肢體衝突被送進警局，4月又傳出情緒失控砸傷人的事件，近日更是爆出騷擾和誘拐未滿12歲的孩童，遭對方家長向法院申請保護令。

根據美媒報導，第一起事件發生在6年前，當時伊薩米勒23歲，受害者托卡塔只有12歲，伊薩米勒使用暴力、恐嚇、威脅，甚至毒品等手段控制這個孩子，行為聽起來相當詭異與不合法。在法院準備寄出傳票時，伊薩米勒卻突然失聯，至今未出現。而事情不到一週，另外一位孩子的母親也向法院申請騷擾禁令，該母親指控伊薩米勒對她的孩子。

該名母親透露，事情發生在今年的2月2日，伊薩米勒出現在他們樓下鄰居家，和鄰居一起玩音樂，當時伊薩米勒身上穿著防彈衣，身上還帶著武器。本來一開始大家只是在聊天，該母親提及「我的族人」後，伊薩米勒突然大發脾氣，認為她的行為是「文化挪用」。接著聊到飛行棋的由來，談話中該母親指出內容錯誤，未料竟惹得伊薩米勒暴怒，抓著她大吼：「妳有種再說一遍！妳這樣很危險！」，伊薩米勒還表示：「我跟妳的孩子聊過，這孩子很了不起。總有一天妳會意識到妳沒有控制對方的能力。他們（指非二元性別者）是高貴的存在，若是能得到像我這樣的人帶領，會是一種福氣。」

未料，伊薩米勒接著竟做出脫序行徑，不僅摟抱年僅11歲的孩子，並且撫摸其臀部，還索取對方的社群帳號。事後該名孩童透露：「他就這樣開始糾纏我，不斷說自己有多喜歡我的穿衣風格，一直對我講些好聽話。但我很不舒服，我媽媽被他吼哭了，我害怕他靠我太近。」伊薩米勒更當著孩童母親的面說對方是吸血鬼，不斷吼叫：「妳要喝我的血嗎？妳要嗎！」

誇張行徑讓在場眾人都覺得伊薩米勒可能有嗑藥，本月伊薩米勒突然登門道歉，不久後就看到他遭另一名家長指控，讓這位母親決定公布出來，伊薩米勒至今沒有回應，卻刪掉所所有社交平台的發文，他在刪除帳號之前，在限時動態中發布圖片，圖片上寫著「你不能碰我，我在另一個宇宙」 ，讓人對於他的行為舉止感到害怕。