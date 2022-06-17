民眾憑打滿3劑的小黃卡證明，免費領取防疫酒精隨身瓶乙罐，領完為止。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市新冠疫情進入高原期。台中市後車頭發展協會榮譽理事長、東南區市議員鄭功進，17日舉行「防疫《瓶》安心」，限量萬瓶隨身酒精發放計畫，希望民眾不限疫苗品牌，只要憑6月份在衛生所或基層診所，打滿3劑的小黃卡，免費領取防疫酒精隨身瓶乙罐，領完為止。

民進黨東南區市議員鄭功進指出，台中市後車頭發展協會製作萬瓶防疫安心酒精噴霧送給鄉里，一來是希望透過方便攜帶的隨身酒精瓶，讓鄉親外出時能有多一層的防護，減少感染風險，二來也是希望能夠造成拋磚引玉的效果，刺激疫苗打氣。

新榮里長候選人蔡明昌說，他發現里內不少公寓大廈管理委員會要召開區權會、月例會，也都會特別需要隨身酒精瓶，在實體開會時拉高防疫層級，尤其新榮里靠近興大學區，周邊餐飲店、早餐店特別多，酒精瓶需求量高。

領到酒精瓶的黃小姐開心表示，部分商家的大罐酒精噴灌，常常都是遇缺不補，要開口請他們填充，有時候買個小東西而已，也真的不太好意思，現在有這個防疫酒精隨身瓶，讓他可以不用開口，就能自主做好做滿防疫消毒。

現場醫師林家揚強調，施打新冠肺炎相關疫苗，已有足夠的科學依據，能夠預防重症的產生，加上新型病毒的變種株不斷出現，特別是65歲以上的高風險族群，更要提早預約施打，除了保護自己，也能保護周遭的親朋好友，不受疫情影響正常生活。