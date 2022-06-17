灌溉溝三分埔分線將加蓋以拓寬路面，立委楊瓊瓔17日前往會勘。（陳淑娥攝）

台中鐵路高架化增設栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等五座通勤車站，其中頭家厝車站聯外道路中山路1段386巷狹窄，上下班時段常因會車而阻塞。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取利用既有道路旁約140公尺灌溉溝三分埔分線加蓋拓寬路面。建設局將一併改善及加蓋水利溝渠，總經費2240萬元，將巷道由6.5公尺拓寬至11.5公尺，預計10月底施工、明年3月完工。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國17日邀請台中市政府建設局、農委會農水署台中管理處、潭子區公所、頭家東里里長劉進福等人，現勘潭子區頭家東里中山路1段386巷，由建設局舉辦溝渠改建工程說明會。

頭家東里里長劉進福表示，頭家厝車站啟用後，方便當地居民通勤通學，但聯外道路「頭家東里中山路1段386巷」狹窄，上下班時段常因難以會車而阻塞，經常有通勤族來不及搭車，他接獲許多民眾抱怨。

市議員賴朝國也說，潭子區頭家東里中山路1段386巷，往東銜接頭家厝車站，往西接台3線中山路，目前路寬狹窄，確實會車不易，若透過都市計劃通盤檢討，規畫為10米計劃道路，尚需徵收私人土地及拆除部分建物，不但引發民怨且曠日費時。

台中市建設局長陳大田表示，潭子區頭家東里中山路1段386巷自鐵路高架至中山路約140公尺，沿線左側為密集住宅區，且為重要替代道路，車輛往來頻繁，因道路狹小產生交通瓶頸，加上右側灌溉溝三分埔分線原有砌石護岸部分龜裂破損，且有部分排水斷面束縮恐造成淹水狀況，經市府會同楊瓊瓔委員及賴朝國議員多次向農田水利署台中管理處溝通協調，利用既有道路旁的灌溉溝加蓋拓寬，配合新設的箱涵加大排水斷面，改善當地交通，同時解決既有灌溉溝護岸老舊及淹水問題。

陳大田說，此項工程既有砌石溝渠改建為箱涵有以下兩點效益，改善原有砌石護岸部分龜裂破損狀況；新建箱涵平均寬5.3公尺、深3.5公尺、長度140 公尺，可做為道路行車使用，原道路寬度可由6.5公尺拓寬至11.5公尺，方便往來頭家厝車站用路人使用。此外，施工期間尚須配合既有灌溉需求配合施工，以及協調既有電桿及路燈遷移或下地，讓道路通行更加順暢，工程經費初估2240萬元，預計規劃於今年10月底動工，明年3月完工，期能帶給並成為鄰近社區往來的便利道路。

楊瓊瓔指出，三分埔分線灌溉溝渠砌石護岸老舊，已超過30年未改善，部分護岸遭水流沖刷掏空損壞。感謝農水署台中管理處同意溝渠施做新建箱涵做為道路行車使用，並同步改善龜裂破損的砌石護岸，不影響原有排洪設計，通水斷面可擴大至18.55立方公尺。