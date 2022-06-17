為落實2030雙語國家政策，拓展學生海外升學進路，義民高中在縣府教育處局長楊郡慈與美國在台協會（AIT）商務官 Mr. Wellington Chu代表、商務專員 Ms. Ann Chen代表、美國緬因州中央中學（MCI）校長Mr. Winn Price及雙方貴賓多人共同見證新竹縣推動國際教育的重要一步，透過遠距視訊與美國緬因中央中學簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，攜手開辦「雙聯學制課程」，這是義民中學在雙聯學制與國際接軌的歷史性一刻，領先全縣開創國際教育合作新篇章，預計自111學年度起，進行跨國校際STEM課程合作交流及雙學位文憑授予，提供國、高中學生無縫接軌28所美國百大名校的機會。

新竹縣政府教育局局長楊郡慈表示，新竹縣正逐步地邁向教育部國際教育2.0的願景，希望由義民高中起步並與區域高中職校共享，這次的合作有二層特別意義，第一，這是新竹縣第一所與MCI合作的中學，也是目前新竹縣唯一簽約的學校；第二，這是本縣第一所從9年級開始進行臺美雙聯學制的學校，讓國際教育學制課程向下紮根，具有特殊意義與代表性。

義民中學董事長潘鵬仁表示英語學習須走出教室與課本的傳統框架，才得以在全球化的世界實際運用，義民高中為拓展學生全球視野，提升國際移動力，除延聘外師授課、引進各類英文聽講線上課程、研發「雙語課程」計畫，為豐富學生國際體驗，參加「APEC國際專題競賽」榮獲教育部「教育深耕計畫」金質獎、銀獎、榮譽獎的殊榮外，更舉辦兩岸三地文化交流，參加日本青森縣睡魔祭典活動及日本高知縣全國甲子園漫畫比賽，最近與韓國仁川高中進行國際視訊文化交流討論升學制度、疫情控制、烏俄戰爭等議題，持續深化義民高中的國際教育發展，培養學生具備國際視野、國際溝通力，跨國(域)整合、全人發展的能力，為學子建構厚實的雙語基礎，蓄積國際接軌能量，增加年輕世代的競爭力，且讓我們拭目以待義民高中國際教育深耕、茁壯的美好果實。

義民中學校長陳衍財認為參與「雙聯學制課程」計劃學生，在臺修習全英語線上課程，暑假須赴國外研習實體課程4週，透過兩國學校互相承認課程學分方式，畢業後可取得臺美學校高中雙文憑，開啟學生銜接海外升學管道及充實新課綱自主學習內容，提供學生更多元寬廣的升學進路，並強化英文聽說讀寫素養能力，讓學生逐步立足世界，創造出屬於自己的國際舞台。