高雄小港區龍鳳濱海公園有隻流浪虎斑犬疑遭攻擊，被發現時已奄奄一息，送醫後仍不治，懷疑是人為導致，目前動保處已將犬隻屍體冰存中，後續解剖再確認死因，警方也持續調閱監視器，過濾可疑人車。

小港區龍鳳濱海公園日前發生流浪虎斑犬疑似遭攻擊案件，臉書粉專「動保法律互助」PO文指出，6月12日晚間至13日凌晨，公園附近居民聽到狗狗尖叫聲，以為是打架，直到13日下午發現虎斑犬重傷倒在草叢，通報動保處後送醫急救，最後仍傷重不治。

內文再提，最後動物醫院診斷死亡原因為「狗兒3根肋骨斷裂，腹部多個穿刺傷口導致氣血胸死亡，高度懷疑是人為導致，遇害的虎斑遺體在業者處保存中。」並指，警方對於有人可能拿著致命武器在公園閒晃，還已經殺死一隻溫馴的狗兒不以為意，這實際上對附近的老弱婦孺而言非常、非常危險。

高雄市動保處表示，救援隊獲報後立刻派員前往現場救援，現場有一米黃色狗受傷待救，偕同呂姓愛媽將犬隻就近送到鄰近動物醫院急救，但最後急救無效死亡，目前犬隻屍體冰存中，後續解剖再確認死因。

由於案發現場沒有監視器，動保處先在現場懸掛物傷害動物相關宣傳布條。警方獲報調查後表示，目前尚無發現可疑人物，會持續調閱周邊監視器過濾可疑人車。

但內文說警方不以為意，甚至一度傳派出所沒有受理報案，小港分局大林派出所強調，一名黃姓民眾14日晚間約19時曾到派出所，詢問有沒有人到所報案動物遭虐情形，並詢問可否調閱監視器，處理警員也回覆目前沒有人報案動物遭虐，也可以調閱監視器。但該名民眾並沒有要報案，也無表示要立即調閱監視器，僅單純詢問瞭解，後隨即離開派出所。因此並無拒絕受理，事後粉專也更正貼文內容。