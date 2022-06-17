基隆市議員連恩典（圖左）獲報後，請動保所派員協助，救下二級保育類的褐鷹鴞。（摘自連恩典臉書／張志康基隆傳真）

日前有山友在暖暖區碇內山區發現大型鳥網，山友緊急救下中網的兩隻鳥兒，並送至議員連恩典服務處，連恩典緊急連絡基隆市動保所，動保所發現，中網的都是保育類鳥兒，分別是褐鷹鴞和夜鷺幼鳥，經過緊急救援，夜鷺幼鳥傷重不治。

連恩典表示，16日上午有登山客在碇內街後山登山時，發現有大型鳥網，網上有兩隻鳥兒正在掙扎，山友將網子剪下，將鳥兒送至服務處。他眼見兩隻鳥兒身上被鳥網密密麻麻纏繞著，馬上通報動保所請求派員協助。

連恩典指出，這次幸好是山友及時發現，才能救下保育類的鳥兒，他呼籲，私自放置補鳥網是犯法行為，如市民朋友有發現相同狀況時，可撥打1999市民專線通報。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，近來有賽鴿放飛，懷疑可能有不法人士企圖架網擄鴿，已通報警方加強山區巡查鳥網和動物陷阱。因為山區範圍廣大，登山客如有發現可先GPS定位，可直接拆除或通報市府處理，不會涉及毀損問題。

至於褐鷹鴞和夜鷺幼鳥獲救後，陳瑞濱表示，動保所將褐鷹鴞和夜鷺帶回時身體都很虛弱，有脫水等情況。經搶救，夜鷺幼鳥死亡；褐鷹鴞右腳與翅膀因被鳥網纏繞，肱骨與肩胛骨有骨折，經灌食及醫療後已逐漸恢復活力，擇日野放。

陳瑞濱指出，《野生動物保育法》規定，獵捕宰殺保育類野生動物視情節可能會處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬以上100萬元以下罰金。未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得直接拆除並且銷毀之，違者處新台幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。