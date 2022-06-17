新竹市輪胎行遭逆子縱火釀8死慘案，縱火的屋主次子陳彥翔目前在加護病房插管無法言語，但陳姓屋主初步向警方表示，案發時陳彥翔在潑灑汽油後，拿打火機點燃衛生紙並往地上丟，才導致火勢瞬間蔓延，點火後他也一度想幫忙救火。

東大路輪胎行縱火案，1家3口同住鐵皮屋搭建的輪胎行，當晚只有屋主與縱火的陳彥翔逃出，家庭糾紛竟引發4大4小死亡悲劇，長子職業軍人因確診而隔離，今上午請假並著隔離衣到靈堂，陳姓屋主今心情稍平復後，也到警局製作筆錄。

據了解，陳姓屋主還原當時情況，他向警方表示，事前兩人吵得不可開交，陳彥翔憤而出門買了600元的92無鉛汽油回家後，在輪胎行1樓4個地方潑灑汽油，但因兩人仍持續激烈口角，陳彥翔一怒之下點燃衛生紙，並往地上一丟，瞬間引發火勢竄出。

據悉，屋內大人第一時間衝上樓要去救小孩，但都沒有再下來，縱火的陳彥翔點火後也一度想幫忙救火，但因火勢太大被燒燙傷和嗆傷，目前加護病房插管治療，雖意識清醒，但無法製作筆錄。

陳姓屋主也向警方表示，陳彥翔在外面欠銀行不少錢，案發之前他也曾指責兒子怎麼會在外亂花錢，甚至還胡亂借錢，他也說要給陳彥翔50萬元，讓他搬出去住，但陳彥翔還是堅持要他把輪胎行賣掉。

因陳彥翔因為還在加護病房插管救治，目前仍有疑點需要進一步釐清，全案警方將依縱火罪偵辦。