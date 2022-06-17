中央銀行昨天宣布，為抑制通膨，決定調升政策利率半碼續採「緊縮性貨幣政策」立場。對此，民眾黨立委張其祿今天表示，中央銀行升息幅度太小，處理通膨及過高房價問題太過保守，恐吹出更大的經濟泡沫危機；另外，央行升息溫和又藉此讓信用管制不持續，之前四次選擇性信用管制打炒房成果恐前功盡棄。

張其祿指出，上次美國升息2碼，我國僅升1碼，如今美國升息3碼，我國中央銀行卻更保守僅升半碼，等於是對策更保守、更倒退；面對當前不低的通膨情形，中央銀行顯然太過被動、保守且溫和，打擊通膨及畸形高房價的力道不彰、無法持續。

張其祿質疑，現在很多物價如原物料、飼料等，都已經上漲到誇張的局面，中央銀行以如此低的升息力道拖延、不根本解決高通膨及高房價問題，將會讓危機繼續蔓延、膨脹成為更大的未爆彈。

另外，中央銀行未繼續實施第五度信用管制，張其祿認為，蔡政府不願意、不敢認真打炒房，前面四度調整選擇性信用管制措施將會前功盡棄，也繼續拖延、滋長資產過度集中房地產的經濟風險，房價非但無法軟著陸，更讓人民對於房地產持續有「不切實際的期待」，繼續助長了房市炒作亂象。

張其祿說，央行明知這次升息低於市場預期，卻仍然表現出這麼被動及保守，不但無法有效解決通膨危機，更可能因拖延、姑息及國際利差影響，加劇通膨、外資外流及房價持續高漲等後續更大的經濟危機。