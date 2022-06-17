國民黨立法院黨團17日舉行「快篩EUA喬出大事，喬事人至今沒事？」記者會，出席的立委洪孟楷（左起）、費鴻泰、黨團總召曾銘宗、黨團書記長萬美玲、立委鄭正鈐等人質疑大鑫進口「富樂」快篩試劑混裝劣製品，整個事件背後有政治力介入。（姚志平攝）

富樂黑心快篩劑爭議延燒，遭爆出國內兩家申請進口富樂EUA成功，背後都是邵博士公司操刀，申請接頭人則是大鑫公司執行長黃南競。立法院國民黨團今質疑，質疑衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅與邵博士都有淵源，全案背後恐有門神。

國民黨立委費鴻泰表示，邵博士公司的邵博士是化工博士，長期做牙科醫療器材生意，陳時中是北醫牙科畢業，跟牙科醫療器材業應該很熟；吳秀梅弟弟也是念牙醫，真的是朝中有人、綠友友生意就暢通無阻？陳時中與吳秀梅要說清楚。

費鴻泰也提到，邵博士公司官網中也自誇，公司中有一個經理，原來就是食藥署審查員，還不諱言說自己與食藥署關係，那是不是有關係出了是就沒關係？食藥署敢說內部沒有人放水？

黨團副書記長洪孟楷表示，邵博士公司資本額僅50萬元，公司登記地址所在地竟同時有100間公司登記，質疑就是一個一人空殼公司。

黨團書記長萬美玲與副書記長鄭正鈐指出，近兩年來國內業者共提出326案快篩試劑EUA申請，最後通過33案（另有1案通過後廢止），但邵博士公司竟能在去年11月2日與今年5月10日幫醫優與大鑫，至少兩次取得富樂快篩劑EUA申請。

鄭正鈐質疑，今年3月1日美國FDA對富樂快篩劑發布仿冒品警訊，3月11日要求生產的艾康公司回收，但邵博士這麼小的代辦公司，卻至少拿下兩張富樂快篩劑EUA，難道是因為有特別門神在，食藥署才對富樂快篩劑問題視而不見？

黨團書記長萬美玲表示，醫優公司6月14日聲明稿提到，今年4月黃南競被解職後，還要向黃索取去年申請EUA所有文件，但一家公司申請EUA進口快篩試劑是重大營業項目，但整個公司完全不用留備份？難道醫優是人頭公司？

萬美玲也提到，邵博士公司在官網上說，醫材顧問經理原是食藥署審查員，了解台灣食藥署審查流程，與食藥署審查委員建立、維持良好關係，這個人是誰？與食藥署怎麼建立、維持良好關係？食藥署瓜田李下，要把共犯結構講清楚。