有些人出生時命中自帶貴人，一生多福多財。有些人出生時逢衝遇害，一生起伏動盪。根據出生月份就能大致看出你的命運，運勢命理網站「知命命理」公布12生肖最好命的出生月份，若剛好是在這幾個月出生，這輩子將能受到吉星庇佑，過著富貴如意的日子。

▍生肖鼠

農曆三月：辰月出生的屬鼠人自帶財庫，再逢三合貴神入命，一生衣祿不缺，富貴榮華。

農曆七月：申月出生的屬鼠人命局水旺，多才多藝，同時三合貴神入命，能白手起家，靠著自己的聰明才智闖出一片新天地。

農曆十二月：丑月出生的屬鼠人六合貴神入命，自帶官貴之氣，一生事業興旺，財源廣進。

不利月份：農曆五月（子午相衝）、農曆六月（子未相害）

▍生肖牛

農曆四月：巳月出生的屬牛人命逢正印星和三合貴神，天生聰明，學業優秀，能得到長輩的疼愛，一生福祿安康。

農曆八月：酉月出生的屬牛人命逢食神星和三合貴神，才華橫溢，又多口福，事業上也能遇到不錯的合夥人，一生不愁吃喝。

農曆十一月：子月出生的屬牛人自帶財庫，又逢六合吉星入命，一生無憂，豐衣足食，幸福富貴。

不利月份：農曆六月（丑未相衝）、農曆五月（丑午相害）

▍生肖虎

農曆五月：午月出生的屬虎人自帶文昌和三合貴神，有驚人的才華，能在社會上乾一番驚天動地的大事業。

農曆九月：戌月出生的屬虎人天生財旺，又逢三合貴神入命，有非常不錯的生意頭腦，能夠富甲一方。

農曆十月：亥月出生的屬虎人六合吉星入命，又得長輩助力，人生路途一帆風順，多福多財。

不利月份：農曆七月（申寅相衝）、農曆四月（寅巳相害）

▍生肖兔

農曆六月：未月出生的屬兔人三合貴神和偏財星入命，多貴人和財路，賺錢的想法都能一一實現，富貴雙全。

農曆九月：戌月出生的屬兔人六合貴神和正財星入命，有份令人羨慕的工作，懂得理財，家庭幸福和睦。

農曆十月：亥月出生的屬兔人三合貴神和正印星入命，為人善良，有公益心，能得長官器重，在貴人的幫助下一步步走向成功。

不利月份：農曆八月（卯酉相衝）、農曆三月（卯辰相害）

▍生肖龍

農曆七月：申月出生的屬龍人三合吉星和食神星入命，天生就有好福分，聰明伶俐，貴人不缺，懂得享受，福祿雙全。

農曆八月：酉月出生的屬龍人六合吉星和文昌入命，天資聰敏，學業昌盛，事事成就，福祿悠久。

農曆十一月：子月出生的屬龍人自帶正財，又逢三合吉星入命，樂於交友，財路亨通，終成大業。

不利月份：農曆九月（辰戌相衝）、農曆二月（卯辰相害）

▍生肖蛇

農曆七月：申月出生的屬蛇人自帶六合貴神和偏財星，有才有德，多貴人扶持，是德望福厚的富貴之人。

農曆八月：酉月出生的屬蛇人自帶三合貴神和正財星，道德高尚，經營有道，功成名就，受人敬仰。

農曆十二月：丑月出生的屬蛇人自帶三合貴神和文昌星，聰明過人，才華出眾，能在逆境中前進，直到取得勝利。

不利月份：農曆十月（巳亥相衝）、農曆一月（寅巳相害）

▍生肖馬

農曆一月：寅月出生的屬馬人命逢正印星和三合貴神，聰明能幹，意志堅強，能富貴發達，成為風雲人物。

農曆六月：未月出生的屬馬人命逢食神星和六合貴神，技藝超群，品德高尚，穩定邁向成功，吉祥如意。

農曆九月：戌月出生的屬馬人自帶火庫和三合貴神，頭腦靈活，具有內涵，貴人多助，前程無憂。

不利月份：農曆十一月（子午相衝）、農曆十二月（丑午相害）

▍生肖羊

農曆二月：卯月出生的屬羊人自帶官貴和三合貴神，性情溫和，文靜高雅，一生衣食豐厚。

農曆五月：午月出生的屬羊人六合貴神入命，人緣很好，朋友貴人多助力，一生幸福安康。

農曆十月：亥月出生的屬羊人自帶財星和三合貴神，有勇有謀，財源不缺，家道昌盛，光宗耀祖。

不利月份：農曆十二月（丑未相衝）、農曆十一月（未子相害）

▍生肖猴

農曆三月：辰月出生的屬猴人自帶水庫和三合貴神，財源豐厚，有智有才，前途無量。

農曆四月：巳月出生的屬猴人自帶官貴和六合貴神，福祿壽喜齊聚，名利雙收，家庭幸福。

農曆十一月：子月出生的屬猴人自帶文昌和三合貴神，才華過人，博古通今，有福有祿。

不利月份：農曆一月（申寅相衝）、農曆十月（申亥相害）

▍生肖雞

農曆三月：辰月出生的屬雞人六合貴神和正印星入命，衣食不缺，身體健康，得人尊敬。

農曆四月：巳月出生的屬雞人三合貴神和正官星入命，承祖之蔭，天賜之祿，一生榮華。

農曆十二月：丑月出生的屬雞人自帶金庫和三合貴神，勤勉自立，有志竟成，終成尊貴。

不利月份：農曆二月（卯酉相衝）、農曆九月（戌酉相害）

▍生肖狗

農曆一月：寅月出生的屬狗人三合貴神入命，自帶官貴之氣，有勇有謀，事業大成。

農曆二月：卯月出生的屬狗人六合貴神和正官星入命，身正為範，貴人多助，前程錦繡。

農曆五月：午月出生的屬狗人三合貴神和正印星入命，清秀聰明，才華出眾，一生幸福自在。

不利月份：農曆三月（辰戌相衝）、農曆八月（戌酉相害）

▍生肖豬

農曆一月：寅月出生的屬豬人六合貴神和食神星入命，衣食豐盈，逍遙自樂，享盡人間自然之福。

農曆二月：卯月出生的屬豬人三合貴神和文昌星入命，秉性聰敏，才華橫溢，一生平安如意。

農曆六月：未月出生的屬豬人三合貴神和正官星入命，富有尊嚴，謀略有成，一生幸福高貴。

不利月份：不利月份：農曆四月（巳亥相衝）、農曆七月（申亥相害）

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