開發金控17日召開股東會，會中小股東寄望開發金控未來能有穩定的股利發放政策，也對限制型股票制度可能產生的疑慮有所建言。

開發金控17日上午股東會除順利通過承認去年盈餘案，也決議去年每股配發現金股利1元。另外，開發金控今年發放的股東會紀念品-故宮紀念碗組深受小股東歡迎，今天場外小股東大排長龍，也在股東會上抱怨領不到還需股東會當天到現場領，對此董事長張家祝也在股東會上致歉。

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