為積極推動綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，中央研究院與台灣中油股份有限公司今(17)日簽署綠能發展合作備忘錄，雙方將在綠色能源領域進行技術合作，盼為我國邁向2050年淨零碳排願景建立堅實基礎。

中研院表示，目前已選定宜蘭地熱能源探勘開發為合作起點，結合院方全新探勘技術與台灣中油探採油氣實務經驗，有助於掌握地熱儲層具體情況；雙方也規畫未來在綠能、二氧化碳捕捉與封存等領域持續合作。

中研院院長廖俊智及台灣中油董事長李順欽今在中研院環境變遷研究大樓共同簽署MOU。

廖俊智表示，因應2050淨零碳排國家目標，中研院已開始積極發展各項零碳的科技突破研發，其中包含目前正致力開發的「去碳燃氫」技術，以及地熱能與海洋能相關前沿技術的推升。

廖俊智也勉勵中研院科研菁英，帶著頂尖科技實力，積極與產業界攜手合作，促成我國淨零碳排早日達標，成為學術研究機構對國家重大議題盡責的典範。

李順欽指出，台灣中油身為國營企業，肩負維護國家能源安全、穩定供應油氣的責任，近來戮力執行國家能源轉型政策，在現有基礎上，依「優油」、「減碳」、「潔能」三大策略，以CPC（Clean Power Company）新願景穩健逐步轉型。希望藉由自身核心技術，再借重中研院科研專長，達成產業升級目標。

由於探勘地熱資源需兼具知識與技術，雙方將密集啟動人員交流及技術資訊交換，並盡速設定地熱能開發關鍵里程碑，以及所需技術發展標的，再共同完成探查任務。雙方皆希望在最短時間裡突破過去地質探勘的瓶頸，朝開發我國更多元自有能源的目標向前邁進。未來也將陸續啟動結合雙方優勢技術的綠能與減碳科技合作，藉由在不同議題上獲得更多成果，共同促成早日實現淨零碳排目標。