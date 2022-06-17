麗寶樂園渡假區推出台中市民專屬歡慶價，感謝陪伴探索世界經歷20個年頭的在地台中市民。（麗寶樂園提供）

20歲生日快樂！麗寶樂園探索世界20週年慶生派對將於25日在迎賓大道舉行，現場有麗寶樂園吉祥物POPA家族精彩演出及外國舞者繽紛華麗遊行表演，邀請遊客一起來歡唱生日快樂歌，當天參加遊客有機會獲得限量紀念氣球。另設籍台中市民，6月份水陸雙園擇一只要299元。

麗寶樂園渡假區指出，探索世界歡慶20週年的里程碑，推出期間限定商品、生日打卡熱點，讓遊客一進園就能感受到滿滿的生日氛圍。更規劃各式精彩有趣的活動讓遊客一同參與，有20週年限定玩樂濾鏡，使用指定濾鏡成功上傳IG限動並標記麗寶樂園，就能兌換20週年限定版明信片。

此外，還有小朋友最愛的探索生日慶集章活動，集滿DM上藏於園區中的六個探索生日慶印章，即可兌換探索世界20週年紀念商品及未來郵局、園區商店、餐廳滿百送紀念紋身貼紙等一系列歡慶活動。

麗寶樂園渡假區指出，不僅如此，更推出台中市民專屬歡慶價，感謝陪伴探索世界經歷20個年頭的在地台中市民們，即日起至6月30日止，台中市民只要299元，探索世界、馬拉灣雙園二擇一優惠。只要設籍在台中市的居民，攜帶附有照片且符合居住地址的相關證明文件(如身分證、駕照等)即可以299元購票入園，邀請全家大小、親朋好友一同來遊玩渡假歡慶探索世界20週年。