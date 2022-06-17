2022九合一選舉即將到來，但國民黨遲遲未推派高雄市長參選人，曾鬆口願意為黨而戰的立法委員陳玉珍17日到高雄市議會拜訪議長曾麗燕，陳玉珍指出，他爽朗、率真的個性跟高雄市長陳其邁有很大的差別，也相信自己的個性比較符合高雄人的口味，高雄也需要較有決斷力的市長。

陳玉珍17日到高雄市議會拜訪議長曾麗燕，高市議員邱于軒、陳若翠等人也到場相伴，談話過程中陳玉珍指出，自己比起陳其邁更有男子氣概，陳其邁屬於暖男個性，比較溫文儒雅，但她的個性率真、爽朗，比較有決斷力，高雄是艱困選區，期盼國民黨推出能戰、敢戰的人選。

陳玉珍進一步表示，大家都知道她在國會的表現，她個性比較率真、勇往直前，也相信這比較符合高雄人的口味，陳其邁也相當優秀，是大家所稱的暖男，但他對事情的決斷力比較溫吞，比較像是溫室裡的花朵，被保護得很好，不過，溫室裡的花朵無法成大樹。

陳玉珍也強調，自己跟高雄有很深的淵源，爸爸年輕時在高雄碼頭工作，母親懷孕時，因誤認她是男生，才返回金門待產，他小時候也常常來高雄，現在很多親戚友都在高雄生活，他的阿嬤目前106歲住在高雄超過半世紀，現在也經常到高雄看阿嬤。

陳玉珍指出，如果自己有幸獲得黨內提名參選高雄市長，她會在1個月內提出對高雄的規畫書，不論是農漁產業各面向，希望可以翻轉台灣重北輕南的情況，盼高雄發生的事全國都可以看得到。

媒體詢問陳玉珍若確定獲得國民黨提名是否會辭掉立委？對此，陳玉珍回應，根據她向中選會了解，因為立委是屬於全國性，所以如果要參選，戶籍必須遷到高雄，但遷戶籍不會影響她擔任立委的資格。