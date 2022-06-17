大陸海關10日晚間公告禁止台灣石斑魚輸入、蔡英文總統今天上午到高雄市永安區漁會加工廠及蘇班長安心魚場參訪，她指出，中國再次違反國際規定，片面暫停台灣石斑魚的輸入，這種突襲性且不合比例的措施，已傷害自由貿易；蔡英文表示，面對這種突襲式干擾，政府會跟大家站在一起，持續在永安、彌陀及林園地區投資冷鏈設備，協助養殖戶研發多元產品打進國際市場。

蔡英文總統今天上午前往高雄市永安區漁會加工廠參訪，並聽取農委會漁業署針對石斑魚產業輔導政策的簡報說明，蔡總統聽完簡報後表示，大陸又再次違反國際規定，片面暫停台灣石斑魚的輸入，在事件發生後，農委會於第一時間便啟動因應。

蔡英文說，近幾年來從釋迦、鳳梨到石斑魚，大陸這些突襲性且不合比例的措施，已阻礙了商品流通及自由貿易，因此政府近年來不斷採取措施降低風險，減少農漁民的損失。

蔡英文表示，除了開闢多元市場，如石斑魚，除擴大內銷需求，外銷也要鎖定美國市場、紐西蘭、加拿大及歐盟等潛力市場。

其次是持續投資冷鏈設備，蔡英文說，今年初，行政院已經核定2年新台幣126億的農漁畜冷鏈計畫，其中要花費3億元在興達港興建區域物流中心，在完工啟用後，每年加工量能將可達2000公噸，希望透過政府主導的冷鏈物流系統，能創造生產、加工及運銷一體化的三贏局面，提升石斑魚產品的價值，讓台灣更能打進國際市場。

第三則是要開創更多元的產品，蔡英文說，這幾年來政府鼓勵漁民跟團體研發調理包跟創立品牌來推銷的石斑魚產品，如去年透過異業的合作，跟速食業者共同開發了石斑魚漢堡，她有次到高雄，市長陳其邁特別招待她吃石斑魚漢堡「真得很好吃。」

蔡英文指出，每次這種突襲式的干擾，政府有責任讓農漁民衝擊降到最低，且政府最重要的事就是保護農漁民的權益，因此相關措施一定要落實。

蔡英文強調，石斑魚是台灣的重要養殖產業，農委會都會持續進行產地監測，確保國產水產品的安全，政府也會和大家一起努力，開創石斑魚產業發展的各種可能性，她並呼籲國人一起支持台灣石斑魚，讓台灣的水產品能夠永續經營，不斷的持續在國際上打下台灣的品牌。