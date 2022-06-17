泰福-KY(6541)今(17)日舉行股東會，董事長閻雲表示，乳癌生物相似藥TX05已完成查廠作業，8月即將會知道結果，今年第3季可望有進一步的結果，若是疫情不來攪局，可望在明年首季開始有營運貢獻。另外，TX01將在7月回覆FDA，有機會在11月查廠。

在銷售通路策略上，閻雲說，以前的規劃是由公司自已在美國銷售，不過，時間已經過去多年，現在就是「兩條腿走路」，自己擅長的通路就自己做，其他通路將對外授權，伙伴需要慎選，今年底前應該可以敲定。

泰福第1個向美FDA申請藥證的生物相似藥TX01，初步命名為Nypoli，FDA查廠後近期開始回防，7月將回覆FDA，查廠日期有機會落在11月。加拿大已進入選擇合作License的階段。閻雲預期，最快會在8月拿到藥證，希望明年首季有營收貢獻，但是美國疫情再起，是否會影響到上市時間點還未可知。

目前泰福帳上現金有4500萬美元，以每個月支出約400~500萬美元，預期年底將會進行募資。

在CDMO方面，目前泰福為圓祥生技開發及生產最新雙特異性抗體開發平台的臨床候選藥外，也與中裕新藥就抗體藥複合體及雙特異性抗體開發生產合作，朝著精緻型CDMO供應鏈的前端細胞株開發等多方布局。