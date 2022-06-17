航母是中方打造藍水海軍雄心的一部分，經過兩次延遲，如今最新的003型航母「福建」號17日終於下水。它的大小可匹敵美國海軍的福特級（Ford class）和尼米茲級（Nimitz Class）的超級航母，也是世上唯一逼近這些龐大巨艦的非美國航母。
美國海軍研究協會新聞（USNI News）分析家薩頓（HI Sutton）17日指出，「福建」號是中方海軍至今最大，也最令人印象深刻的一艘航母。
他認為，中國第一艘航母服役10年後，「福建」號將進一步讓中方海軍的戰力擴大並成熟。這是真正蛻變為藍水海軍的一部分，未來不僅會在太平洋地區活動，如果有必要，還能航向全球。
據新華社報導，「福建」艦是中方自製的第一艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量為8萬多噸。它下水後，將按計畫展開係泊試驗和海試。
除了尺寸相當外，從許多方面來說，「福建」號的設計類似福特級和尼米茲級航母。而和前兩艘靠蘇聯時期技術打造的「遼寧」艦和「山東」艦航母不同，它是技術進化版。其中最顯著的差異，就是「福建」號放棄了前兩艘航母採用的滑躍式甲板，而像美國航母一樣，改採「電磁彈射系統」（EMALS）。這套福特級航母也採用的系統不僅占據的空間較小，也能以更快的速率讓艦載機起飛。
「福建」號有3套「電磁彈射系統」，分析指出，由於中方發展航母起步較晚，設計師獲益於前人數十年來的研發，跳過中間的過程，讓這艘解放軍最新型的航母結合了許多最新的技術。
不過，薩頓也強調，不該低估中方海軍汲取自身教訓的重要性，畢竟他們已操作航母10年，發展出訓練和作業流程，還有三亞榆林的相關基礎設施。至於附近供航母艦載機使用的陵水空軍基地，也已升級。
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