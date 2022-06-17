中方海軍003型航母下水 命名為「福建」艦

航母是中方打造藍水海軍雄心的一部分，經過兩次延遲，如今最新的003型航母「福建」號17日終於下水。它的大小可匹敵美國海軍的福特級（Ford class）和尼米茲級（Nimitz Class）的超級航母，也是世上唯一逼近這些龐大巨艦的非美國航母。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）分析家薩頓（HI Sutton）17日指出，「福建」號是中方海軍至今最大，也最令人印象深刻的一艘航母。

他認為，中國第一艘航母服役10年後，「福建」號將進一步讓中方海軍的戰力擴大並成熟。這是真正蛻變為藍水海軍的一部分，未來不僅會在太平洋地區活動，如果有必要，還能航向全球。

Type 003 (CV 18) 'Fujian' will have a displacement of over 80000T. It will feature EMALS, three catapults and two large aircraft lifts. The air wing will be formed with fifth generation fighter jets along with advanced fourth generation one and AEW&CS. pic.twitter.com/MuSK4lBvcy — Vinod (@VinodDX9) June 17, 2022

PLA Navy Type 003 Aircraft Carrier Fujian (CV-18)being launched today. (clearer version) 🇨🇳 pic.twitter.com/c8OSIvxJNY — 彩云香江 (@louischeung_hk) June 17, 2022

據新華社報導，「福建」艦是中方自製的第一艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量為8萬多噸。它下水後，將按計畫展開係泊試驗和海試。

除了尺寸相當外，從許多方面來說，「福建」號的設計類似福特級和尼米茲級航母。而和前兩艘靠蘇聯時期技術打造的「遼寧」艦和「山東」艦航母不同，它是技術進化版。其中最顯著的差異，就是「福建」號放棄了前兩艘航母採用的滑躍式甲板，而像美國航母一樣，改採「電磁彈射系統」（EMALS）。這套福特級航母也採用的系統不僅占據的空間較小，也能以更快的速率讓艦載機起飛。

「福建」號有3套「電磁彈射系統」，分析指出，由於中方發展航母起步較晚，設計師獲益於前人數十年來的研發，跳過中間的過程，讓這艘解放軍最新型的航母結合了許多最新的技術。

Detail shot of the Fujian (Type 003) aircraft carrier island pic.twitter.com/ldoohm25Yw — Jesus Roman (@jesusfroman) June 17, 2022

不過，薩頓也強調，不該低估中方海軍汲取自身教訓的重要性，畢竟他們已操作航母10年，發展出訓練和作業流程，還有三亞榆林的相關基礎設施。至於附近供航母艦載機使用的陵水空軍基地，也已升級。