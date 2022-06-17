話題人物王思聰家財萬貫，據陸媒指稱身家高達9000多億，經常高調炫富引起關注，4月曾在微信朋友圈發洩心中不滿，狂罵「每天早上的核酸檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性」，結果微博帳號直接被刪除，更傳出遭到大陸公安逮捕，不過他16日照上IG炫富，似乎並未因而受到影響。

王思聰16日在IG上傳3雙名牌鞋照片，總價值約9萬多元低筒款，他難掩內心興奮表示：「終於到了」，有人留言回覆：「我今天在路上看到你了，穿藍色的這雙騎著車」，他也親自回應稱讚好眼力，距離微博封帳已近2個多月，心情似乎並沒受到任何影響，照樣血拚購物好滿足物質慾望。

網友眼見王思聰回歸社群，也關心起他的生活，「我以為被抓了呢」、「終於看到你還好你過得還不錯呢」、「你這b還活著呢聰哥想死你了」、「所有評論區的人都是從微博過來的嗎？」、「上海這麼久都沒看過你，微博可以卸載了」、「校長微博什麼時候解封啊」、「聰哥穿這雙鞋去測核酸的樣子，一定很帥吧！」

原來，早在4月時，王思聰便曾於微信朋友圈抱怨：「每天一早上的核酸檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核酸了。」哪知微博超話、抖音和微信全部消失。事實上，大陸疫情控管十分嚴格，王思聰所在上海市每周末都要核酸檢測直到7月底，不願放過擴散可能。