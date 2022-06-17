板信銀行17日召開股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報告，並通過盈餘分派案，普通股每股配發股票股利0.52元及現金股利0.015元，合計0.535元。

板信銀行股東常會同時通過盈餘轉增資案，資本額將增加8.27億元，來到約166億元。去年稅後淨利10.40億元，每股稅後盈餘（EPS）0.66元。

板信銀行今年累計前五個月自結稅前盈餘較去年同期成長18％，預估今年盈餘目標仍可順利達成。