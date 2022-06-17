警方總共查獲3隻改造手槍。(淡水警分局提供)

被害人的愛車無辜遭盧男開槍射擊，車尾彈孔清楚可見。(淡水警分局提供)

淡水有名男子昨(16)日凌晨4時許開車行經淡金路三段，僅因另一輛車與他的車輛行駛距離太近，竟朝對方車尾開槍警告，態度十分囂張，淡水警方獲報後立刻展開調查，當天便在三芝將這名男子逮獲，結果發現他還是涉犯槍砲以及毒品等案的通緝犯，警方隨後將其緝捕歸案。

這名盧姓男子在昨凌晨4點駕車行駛在淡金路三段，行經行人路口時，疑似因為另一輛車跟自己靠太近，懷疑對方是仇家來尋仇，竟掏出槍枝朝對方車尾開槍。

結果對方車主陳姓男子回家後，才發現愛車車尾有彈孔，趕緊報警；淡水警方獲報後立刻展開調查，並鎖定三芝區長勤路一處民宅展開攻堅行動。

雙方一度進行對峙，但最終警方仍順利將盧嫌逮捕，並在房間中搜出兩隻改造槍枝，但盧嫌在與警方對峙途中，一度將一隻槍管及彈匣丟到窗外的菜園，警方隨即派員對菜園進行搜索，所幸最終全部找獲。

警方發現，盧男過去曾因槍砲案而遭判3年4月徒刑，但他未到案執行而遭到通緝，另外還涉嫌一起毒品案遭通緝，隨後警方將盧男帶回警局進行後續調查並逮捕歸案。