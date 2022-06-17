彰銀(2801)今（17）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利0.5元、股票股利0.1元，合計派利0.6元。展望2022年，彰銀秉持「以客為本，永續誠信」策略主軸擬定5大經營方針，力拚獲利表現持續回升。

彰銀今年因應疫情首度召開視訊輔助股東會，讓股東可採視訊方式參與，實體股東會則比照去年於彰銀台北大樓1樓戶外場地召開，採固定座位方式，嚴守集保「因應防疫召開股東會之作業指引」，並落實會場分流和社交安全距離等防疫規定，確保與會股東及人員健康。

彰銀2021年合併淨收益286.85億元、年增5.01％，受惠備呆提存年減達36.75％，使稅前淨利101.2億元、年增達21.78％，重返百億水準，稅後淨利88.03億元、年增達25.04％，每股盈餘（EPS）0.84元，自近11年低點顯著回升。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀自去年以來在獲利表現、公司治理、信用評等、風險管控及氣候變遷各方面，均有佳績，感謝股東支持。展望後市，面對多變的金融環境，彰銀秉持「以客為本，永續誠信」策略主軸，擬定5大經營方針。

彰銀今年將優化收益及資產結構、積極提升獲利，布建數位轉型、打造金融生態圈，並深化法遵管理，落實內控三道防線。同時，持續踐行公平待客、致力發展綠色金融，並增進資訊及作業效能、強化資安治理。

凌忠嫄表示，彰銀除期許成為企業資金調度重要樞紐，並將掌握無接觸金融服務商機，以數位驅動發展，全力衝刺核心業務，積極開展多元獲利管道。同時，持續強化永續競爭力，將ESG融入各項營運活動中，貫徹推動永續發展，並以綠色金融作為實踐淨零的策略主軸。