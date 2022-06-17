威盛(2388)宣布，推出新型36V–100V DC-DC電源轉換器，威盛Mobile360堆高機安全系統可全面支援電動堆高機，完整威盛在車用領域的布局。

威盛最新推出的電源轉換器可確保威盛Mobile360堆高機安全系統，能支援各種類型的電動堆高機，並提供適用於各種規格的可選配件。該系統提供完整的隨開即用解決方案，不僅易於安裝，更能於極惡劣的室內與戶外環境中提供堅如磐石的可靠性。威盛Mobile360 堆高機安全系統已在全球正式發行販售。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，在物料搬運和倉庫營運中，電動堆高機的採用數量正快速成長。此新型電源轉換器的推出，可讓客戶輕鬆部署威盛Mobile360堆高機安全系統於旗下的燃油或電動機型堆高機上。

威盛Mobile360堆高機安全系統可預防嘈雜倉庫、製造和施工環境中的行人事故，其準確的人員偵測功能可在行人距離車輛過近時，主動提醒駕駛員。為減少因駕駛員注意力不集中而引發事故的可能性，該系統同時支援駕駛監控系統(DSS)，若駕駛員攝影鏡頭偵測到疲勞跡象和不當行為時，則會發出提示警報。