全國電(6281)周五召開股東常會，會中通過110年財務報告及盈餘分配，決議配發每股5元現金股利，以周四收盤價86.5元計算，現金殖利率5.78%。此外，股東會中也改選董事會，董事長林琦敏退休，同時增設1席獨立董事，強化公司治理。

全國電股東會承認110年度盈餘分配，由110年度未分配盈餘中提撥新台幣4億9586萬4725元，發放股東現金股利，每股配發5元。除息交易日為7月4日，最後過戶日為7月5日，停止過戶期間為7月6日至7月10日，除息基準日為7月10日，現金股利發放日為7月22日。

全國電第1家門市於1975年設立，林琦敏擔任董事長已歷40餘載，因感於階段性任務達成，此次董事會改選後，將交棒予現任總經理林政勳擔任董事長，而為了強化公司治理，本次改選後獨立董事由3席增設為4席，除原有獨立董事前宏碁(2353)全球資深副總裁林顯郎、前宏碁全球人資長游英基、財匯管理顧問有限公司董事長許壽君均留任外，新增91APP*-KY(6741)(九易宇軒股份有限公司)董事長何英圻為獨立董事，預期將強化全國電董事會在策略發展、經營管理、電商行銷的專業視野。而新任一般董事名單為林政勳、全超投資股份有限公司代表人林忠和、盧國財、正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)、林正剛。

全國電面對111年，席捲全球已兩年的新冠肺炎疫情因疫苗施打普及率提高而有望解封，供應鏈緊張及諸多不確定因素亦有望緩解，公司全體同仁仍會持續努力，秉持著在地化及創新經營理念深耕台灣，打造新潮的購物體驗，以提升市佔率並持續保持穩健優良的獲利能力。