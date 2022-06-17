由於石油與天然氣價格飆漲，加上各項供應鏈的壅塞狀況難以緩解，使得製造晶片的原料、氣體成本持續增加，有專家警告小型晶片廠將面臨衝擊，且原材料的價格短期間內難以下降。

日經亞洲評論報導，台灣李長榮集團李長榮化工集團總經理劉文龍（Vincent Liu）表示，「從2021年以來，許多金屬與氣體的價格都出現上漲，並開始為此做好準備，除了這些壓力外，還有物流的成本，我們預估瓶頸要等到下半年才會緩解，甚至會延續至明年。」

晶片製造涉及數百種精心配置且高濃度的化學材料與氣體，這材料約佔晶片製造總成本的2成，然而過去這些材料並不會受到市場關注，因為它通常都能維持穩定的價格，不過自從新冠肺炎疫情、俄烏戰爭爆發及晶片需求暴導致供不應求的狀況出現，情況就此改變。

此外，有不具名的業內人士透露，用來製造晶片的化學材料及氣體，多數並無公開報價，不像金屬有集中交易所能參考，這代表業者必須仰賴供應商報價，現階段目前材料漲價已經衝擊小型晶片廠，以光阻劑為例，台灣、大陸小型晶片商收到的報價已漲了2倍。

不僅如此，在原油、天然氣的漲勢趨緩前，晶片材料的價格也很難往下調整。

諮詢機構Techcert執行長Lita Shon-Roy表示，「台積電、英特爾及三星等頂級經片商通常會跟供應鏈簽下長期合約，受到影響的機會也比較低，小型廠商就會面臨各種原料漲價的問題。」