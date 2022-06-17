台北市勞動局長陳信瑜遭質疑特別費濫用，市議員王浩今再爆料，副市長蔡炳坤特別費90萬，2020年宴餐用了58萬，占特別費3分之2，炮轟已有疫情了還吃吃喝喝，甚至跑到台中請人吃飯，還有時間戮力從公嗎？要求提供特別費細項。對此，蔡炳坤辦公室強調，並無浪費公帑，當年度「宴餐」有相當多的比例是用在宴請內部同仁及工作會議便當。

王浩今在議會民政委員會指出，市長柯文哲是小氣鬼，特支費用在餐宴上僅2.7萬，特支費幾乎都在犒賞員工，對比蔡炳坤特支費有90萬，光是餐宴費用就高達58萬，將近3分之2都在肚子裡。

王浩直言，「他真愛吃！」已經有疫情了還吃不停，到底跟誰在吃？還為了政黨輔選拿特支費到台中請人吃飯，2020年已經有疫情了，都在吃吃喝喝，他有時間戮力公務嗎？

王浩也說，2020年5月三級警戒，都關門倒店、百業蕭條，小吃店都倒光了，吃有幫助業者嗎？在疫情期間的近量減少出門吃飯，居然在外面吃飯吃這麼多錢，非常奇怪，到底吃什麼、和誰吃飯、吃的月份？要求提供餐宴明細。

市府秘書長陳志銘表示，特別費內部有討論過，涉及政務官、首長，原則上依照以前慣例做表格提供，允諾蔡炳坤特別費按月份列出。

對此，蔡炳坤辦公室說明，蔡炳坤就任3年多以來，恪守特別費的支用規定，並無浪費公帑，2020年宴餐比例過高，主要是特別費用途核銷歸類的問題。

蔡辦指出，據2020年府級首長特別費的用途及核銷歸類，特別費支用項目分為五大類，分別為宴餐、禮品、捐款、賀奠儀與犒賞員工，當年度「宴餐」有相當多的比例是用在宴請同仁及工作會議便當；但自2021年度起，若「宴餐」對象如是內部員工，則歸類在「犒賞員工」項目。

蔡辦強調，用途核銷及歸類方式修訂後，2021年度「宴餐」比例下降至21％，2021年度至6月15日止，宴餐比例為20％，相較2020年度已大幅降低。