受美股連續下挫，17日台積電、聯發科、聯電等權值股走弱，影響指數開低走低，盤中更跌破5月12日15,616點低檔。啟發投顧下周看好三大題材類股，包含：觀光股、綠能股、車用電子股等，看下周指數區間介於15,400～16,000點。

啟發投顧分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.標普500指數預估本益比為16.6倍，評價面皆低於10年平均值，台股加權指數預估本益比約11倍，同樣位於歷史低檔區，投資價值皆浮現。

2.美國公債殖利率最高來到3.5％，已經測試今年聯準會的升息終點3.4％，所以估計美國公債殖利率、美元指數可能出現短期漲多拉回的修正，在高檔震盪機率偏高。但這也讓其他新興國家匯率和股市或許有稍稍喘息的空間。

3.日前美國聯準會確定升息三碼，不確定性因素消失，有利於觀望買盤回流。

另提醒留意四項國際利空因素：

1.Bloomberg模型預估接下來6、7月的通膨年增率可能維持在8％以上徘徊，有機會上看9％，代表通膨仍是下半年阻饒經濟成長、資本市場的不確定因素。

2.Fed大幅下修2022年實質GDP成長，從2.8％降至1.7％。美國首季GDP折合年率已經是負的1.5％，根據亞特蘭大聯邦準備銀行GDPNow資料，美國第2季GDP可能呈現零成長，若6月後半景氣如進一步惡化，GDP連續兩季負成長，將符合技術性上經濟衰退定義。

3.被歐元國家視為恐慌指標的義德十年期公債殖利率利差來到2020年新高，市場擔憂利率飆升對經濟體質不佳的義大利恐又造成債務壓力，為全球不確定性又蒙上一層陰影。

4.美股現在面臨的壓力已經從原先的戰爭、通膨、升息轉變為對未來經濟下修、企業盈餘衰退的自我實現。