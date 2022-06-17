央行第二季理監事會議昨（16）日宣布升息半碼，也直接拉高「金八條」對於金融保險業購置不動產的最低租金收益率的門檻，從原本的2.345％，拉高到2.47％；房市專家分析，在雙北市物件相對難尋之際，還是有投資資金避險的需求，建議可以轉進桃園、新竹及台中等較具有產業支撐議題的地區，這些區域的廠辦、廠房及倉儲物流，都仍將持續吸引自用及投資的布局。

高力國際董事總經理劉學龍今天表示，隨著美國聯準會FED鷹式抗通膨的升息腳步後，台灣央行也於昨（16）日宣布跟進升息；不過，同時考量到台灣最新的通膨率年增幅來到3.39％，以及疲軟的經濟成長力道，央行宣布升息半碼，重貼現率由1.375％調升至1.5％，此波升息幅度，也符合外界預期央行透過緊縮手段來抗通膨，及不過度傷害經濟成長的力道。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，自2007年起的統計來看，央行利率確實對當年度不動產交易，帶來負面影響；不過2022年1~5月以來，全台商用不動產投資及土地交易市場，受到政府政策、全球政經局勢及本土疫情的干擾，買賣雙方持觀望態度，買方轉趨保守且評估期拉長，而賣方對於價格堅持度仍在，因此整體市場交易大幅萎縮。

高力國際分析，今年以來央行跟隨全球腳步，升息主要目的為對抗通膨，但相對也影響投資人對於不動產投資的熱情，看的出來不動產市場交易已明顯轉冷，也因此本次央行理監事會並未針對信用管制有更進一步的措施，也是想要讓不動產市場，呈現較和緩的降溫。

不過，土地市場部分，由於先前的信用管制已發酵，加以利率的調升影響住宅購屋者的意願，因此今年土地市場將較去年大幅降溫是必然的。

高力國際董事總經理劉學龍認為，央行升息後，目前壽險業購置不動產的最低收益率，也從2.345％拉高到2.47％，而在雙北市物件相對難尋，但仍有投資資金避險的需求時，可以轉進桃園、新竹及台中等較具有產業支撐議題的地區，這些區域的廠辦、廠房及倉儲物流，都仍將持續吸引自用及投資的布局。