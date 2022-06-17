美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez）及參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）於美東時間16日聯名提出「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），內容包括在4年內提供45億美元軍事外援資金，並賦予台灣「主要的非北約盟友」地位。外交部發言人歐江安表示，將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫。

歐江安說，該法案內容多元，涵蓋全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等重大議題，且納入多項近年美國國會多項友我法案的重要內容，是美國會近年深具代表性的旗艦型挺台法案，並由民主及共和兩黨重量級參議員領銜提出，彰顯美國國會跨黨派的高度共識與堅定支持，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安指出，孟南德茲與葛瑞姆兩位參議員於今年4月訪問台灣，返美後立即提出本項法案，以具體行動展現對台灣的堅定支持。外交部將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，穩健深化台美關係，促進台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。