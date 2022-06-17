國民黨前台北市議員羅智強今(17日)為祈福走桃園最後一日，他和桃園市長參選人張善政、立委高金素梅和桃園市國民黨籍多位民代、市議員參選人在市府前集合，眾人一起行走。張善政中午更在臉書曬出和羅、高金合影畫面，並說「未來的路還很艱辛，有大家一起走讓我們更堅強」。引發不少網友現身留言。

張善政以「相約是情誼，相遇是必然」為題發文談到，今天桃園的陽光很溫暖，讓每位前來參與活動的朋友們充滿了希望和正能量，每個燦爛的笑容，都孕育著微笑桃園的美好願景。

張善政指出，很高興今天和智強、高金委員還有許多好朋友一起行腳，未來的路還很艱辛，有大家一起走讓我們更堅強。我們一起加油，為桃園鄉親贏得最後的勝利！

貼文曝光2小時的時間，已經有超過300則留言，有不少網友說「在桃園看到你們3位，突然覺得桃園變可愛了」、「智強善政高金合體，無敵戰鬥力」、「大家都目標一致，贏就對了」、「加油張善政，國民黨員一定要團結，才能贏回桃園」。