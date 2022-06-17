北基宜民進黨籍議員17日參訪城博會，眼見基隆的變化。（張志康攝）

民進黨將於18日召開選對會，討論年底大選的縣市長提名人選。17日北基宜議會民進黨團來到基隆參訪城市博覽會，基隆市長林右昌全程陪同導覽。其中，有意問鼎宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵也陪同出席，與立法委員蔡適應一起向林右昌取經。

江聰淵表示，基隆跟宜蘭是一日生活圈，兩個城市的關係緊密，林右昌近年來推動城市建設的成果有目共睹，他特別與宜蘭縣的多位議員一起來基隆取經，相信日後將可以作為縣政建設的參考。

林右昌表示，他與江聰淵、蔡適應共同交換了城市治理的經驗，肯定來訪的各縣市議員，對於縣市政建設都有精闢見解，各縣市之間藉由參訪交流互動交換心得，相信可以帶給縣市新的正向能量。

今日北基宜等縣市議員們首先參訪的城市博覽會A展區舊火車站區，主題為「時代基隆」，呈現基隆近年城市改造以及空間發展規劃。林市長說明，這些參與基隆近年城市改造以及空間發展規劃的建築專業者、地方團隊、政府單位，就像一間「基隆聯合事務所」的伙伴，而他就是事務所的主持人，齊心將市政建設做好。

隨後一行人又在林市長與市府觀光及城市行銷處長曾姿雯的陪同下，轉往A展區的西二倉庫「起點城市」參訪，該處展館設計以金屬材質為主，承載基隆人經典故事，運用沉浸式體驗，藉城市實體拍攝與模擬未來，在細膩閱讀城市面貌中，展現基隆從歷史文化到城市治理的改變「起點」。