全國電子（6281）老董林琦敏17日交棒，獨子林政勳升任全國電子董事長，二代接班，完成世代交替。全國電董事會成員也全面呈現新形象，延攬91 APP*-KY（6741）董事長何英圻進入董事會，擔任獨立董事。

全國電成立於1986年，2005年12月8日掛牌上市以來一直是林琦敏擔任董事長，「揪感心」品牌意念深植民眾。適逢新冠肺炎疫情，電商熱潮，全國電逐步轉型之際，林琦敏在17日主持最後一次全國電股東會後宣布退休，完成階段性任務。

林琦敏在民國63年以3萬元創業起家，64年9月成立第一家門市，惟創業並非一路平步青雲，曾在69年資金缺口嚴重，陷入債主追債窘境，靠著不放棄精神，民國74年東山再起，隔年75年林琦敏將此關鍵年視為全國電子的起步元年，開始進入展店高峰期，並引進宏碁入股，借重零售通路的經驗，營運飛快成長，並在94年12月8日掛牌上市。

林政勳在2016年升任總經理，全國電開始蛻變，推出二代店Digital City，成功活化品牌形象，並與韓國人蔘品牌正官庄合作，在全台100家門市設立專區。

「樸實無華」是林政勳給人的第一印象，出席全國電子舉辦的活動或記者會時，他總是與基層員工一樣穿上全國電子的紅色制服，絲毫沒有身為經營管理階層的架子，展現高度親和力。

林政勳面對各種產業變化與營運方向的討論議題時，也總是來者不拒，尤其被問起Digital City這類新型態店面拓展等大方向計畫時，他話匣子一開，剖析產業面的優勝劣敗，憑藉多年在基層穩扎穩打的經驗作出精闢分析；只有在被問及敏感的營運數字時，才會轉頭以眼神向財務長求救，留下一句「這不能說」，也足以窺見他行事的謹慎風格。