香港女星蔡少芬和老公張晉帶著兩個孩子移居上海，不過受到疫情影響，上海前陣子封城一個多月，蔡少芬還發出在家裡種菜的動態，近期上海解封，全市慢慢恢復正常生活，卻傳出蔡少芬和家人已經搬回香港，上海房仲曬出豪宅對外租售照片證實剛搬走。

據《香港01》報導，蔡少芬在上海住的是翠湖天地御苑，位於市中心，地段優越，據悉房屋面積約324平方米（約3487.5平方呎），總共有四房兩廳四衛浴，屋內家具齊全，裝潢豪華，屋內視野遼闊。負責該屋的房仲在APP上曬出多張屋況照片，並透露「蔡少芬剛搬走可以直接入住」。

從房仲的照片比對蔡少芬先前公開的居家影片，內部格局、家具、擺設等相似度非常高，被網友推測應該是同一間房子，且屋子已經裝潢過了，不用再費心思設計，屋内有L型沙發、原木茶几，還有一大片落地窗能看見窗外的綠意，蔡少芬先前種菜的小花園就在窗外，生活機能看起來相當不錯。

有房仲發布蔡少芬已經搬走的消息。（圖／小紅書）

蔡少芬曾經在節目《送一百位女孩回家》中透露已搬到上海一年，當時還大讚上海的便利性，網購可以直接送上門，外出搭車也很方便，價格也合理，感歎：「好得沒得再好了！」對上海生活相當滿意，這麼滿意為何還要搬回香港，引起網友猜測應該是上海封城，導致物價暴漲，考慮長遠的發展，最後還是決定搬回香港。