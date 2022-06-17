北捷無障礙設施，是為了方便市民使用，台北市議員汪志冰表示，收到殘障朋友陳情，昨天上班時到士林站搭捷運，卻發現無障礙設施因工程遭圍住，無法通行，台北捷運公司總經理黃清信表示，已增設無障礙坡道，疏失部分會檢討改進。

汪志冰在17日上午的交通委員會上表示，收到殘障朋友陳情，昨日上班搭乘士林站捷運，使用無障礙通道時，發現被圍欄圍住，鐵捲門也關上，後來才由現場工作人員幫忙搬運，事後了解，圍住是因旁邊TOD案工程，她也質疑，至今圍起來半個月，捷運公司為何沒有先規畫好動線。

黃清信表示，因為TOD大樓在施工，當初報告時說需封閉南北向出口，整個封住雖動線可以走，但對身障人士不便，雖有留簡易出口，也有告示，但無障礙坡道處理進度沒跟上，目前已連夜增設無障礙坡道，方便旅客進出。

汪志冰不滿怒批，坡道可以連夜做起來，之前都在做什麼，陳情民眾可能只是受到影響的其中一位，這樣事情發生在捷運公司，真的想像不到，她也建議，之後應先考量殘障朋友的通行權益及方便性，等這些處理好，該封閉再來封。

北市議員陳炳甫表示，到底是被檢舉後才規畫，還是本來就規畫，應該先做完才能圍圍離，怎們先圍才補做，程序上有問題，如果當初提沒坡道是監督疏忽，如果有提到但沒有做，怎麼讓他們開工的，這部分要處理跟了解。

北市議員洪健益建議，工地現場一定有監造等的，北市有多少案子是這樣，就這個問題去檢討，不是個案馬上連夜做好就讓事情情過去，不是要粉飾太平，應該還有其他新建工程，北捷應要去做紀錄統計。

北捷表示，因應首座士林站TOD案，第一階段自今年6月2日起至11月30日，暫時封閉士林站2號出口，施工期間請旅客改由1號出口進出，另於2號出口東側預留施工便道臨時出口，提供行動緩慢旅客或緊急使用。