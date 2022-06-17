想進航空業！星宇航空首批培訓飛機維修機械員招募計畫即日起展開，凡具工程學科類、航太工程及電機電子工程相關學經歷均可報名，本次預計錄取24名學員，分批於9月及12月報到，報名者需具備專科以上相關學經歷、TOEIC 600分或同等英文能力認證。

成立四年多以來，星宇航空對培育台灣航空人才不遺餘力，除訓練優秀的培訓機師及客艙組員，現更針對無航空器相關維修訓練者，首度招募培訓飛機維修機械員，希望能從地到空，為台灣航空產業孕育更多專才。

培訓飛機維修機械員將接受超過560小時的訓練課程，包含機務專業知識及實機演練，首先進行454小時的教室課程，熟悉航機構造、維修機具、飛行安全、維修知識…等，接著至機坪進行108小時的實機操作訓練，將書本知識與實作融會貫通，學員完成為期約4個月的扎實訓練後，可正式成為星宇航空飛機維修機械員，星宇航空也將安排其進行民航局B1.1檢定考試。

星宇航空機隊現有8架A321neo及2架A330neo，今年底前，將再有5架A321neo交機，同時也將再迎接2架A330neo及2架A350 XWB，歡迎加入星宇航空強大的機務團隊、成為新世代客機維修專才，共同守護旅客的飛航安全。

除培訓飛機維修機械員，星宇也同步招募多項機務相關職缺，如維修機械員、機務工程專員、模擬機維護工程員等，其他單位也釋出如機場運務管理專員、資訊工程師等職務需求，各職缺詳情可上104星宇航空專頁（www.104.com.tw/company/1a2x6bkbfh）查詢。