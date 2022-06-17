新北市蘆洲區環堤大道二號越堤道口，在6月14日時發生一起死亡車禍，重機騎士與機車騎士對撞後造成1死1重傷的憾事，然而該路段光今年就已奪走2條人命，新北議員李翁月娥在今(17日)日邀集相關單位進行會勘，警方表示該路段不排除會設置測速照相機，會再回去進行評估。

據了解，除了發生在今年6月14日的死亡車禍，在今年3月初時也曾發生貨車撞到外送騎士的死亡車禍，當時是2名騎士分別從2號越堤道騎出，因不明原因與貨車相撞，其中41歲的外送員被撞飛後當場失去生命跡象，送醫搶救不治。

新北市議員李翁月娥在今天立即召集新北市交通局、新北市警察局蘆洲分局及蘆洲區公所等相關單位進行會勘，除要求蘆洲分局加強取締外，更要求交通局強化行車標示與宣導，針對此路段用路人的安全做加強及改進。

李翁月娥表示，這個路段光今年就已造成2起死亡車禍，然而卻沒有能夠拍到肇事路口全貌的監視器，因此今天請相關單位來研議，將在一周內完成裝設路口監視器、路口警示牌、路口減速標線以及回復式導桿。

新北市交通局表示，將以最快速度完成路口警示牌、路口減速標線以及回復式導桿的裝設；蘆洲分局也回應稱，已將此路段列為重點取締路段，且下周就能完成路口監視器裝設。

新北市交通警察大隊陳文生小隊長表示，這部分必須再回去研議是否加裝測速照相機，在這之前會針對此路段加強取締超速違規。