美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼，創下1994年以來最大單次升息幅度，在憂心經濟衰退疑慮下，道瓊工業指數昨日大跌741點、費城半導體指數跌幅更超過6%，拖累台積電今（17）日開盤下跌9元，最低來到499元。有網友發文詢問升息後科技股是否還可以續抱，引發熱烈討論，有人直言「科技品是非必要支出」，先前因疫情帶來的紅利可能已經沒有了。

原PO在PTT以「升息對科技產業的影響是什麼」為題發文指出，升息後貸款利率增加，排擠到基本生活開支的預算，大家會想把股市裡的錢收回來現金備好，他擔憂日常生活支出增加，亦即通膨導致的升息是否會影響到科技產品的需求，而手中持有的台積電、超微和輝達等股票還可以繼續持有嗎？或是要認賠殺出？

其他網友則表示「終端需求降低，工廠找不到市場，科技品是非必要支出」、「經濟衰退，再來就失業潮，工作都沒了你還買科技產品嗎」、「升息會影響到公司營運的成本以及金流，尤其是成長股」、「庫存賣不掉加上消費者沒錢買奢侈品，晶片需求會減少」、「超額訂單的後果要來了，庫存上升跟獲利萎縮」、「營收下降早晚的問題，股市現在只是領先反應而已」、「半導體是資本支出，只要一升息加縮表，最先重傷就是這族群」。

業界昨日傳出南韓三星電子考量庫存飆升和全球通膨衝擊消費，已通知包括面板、IC、手機零組件等所有供應商，即日起暫停拉貨至7月底為止，引發市場對於科技業供過於求的擔憂。

台積電盤中殺破500元，終場跌勢稍作收斂，下跌7元收在501元。台積電今年股價最高來到688元，今日最低來到499元，市值從17.71兆元降至12.94兆元，大幅蒸發了4.77兆元