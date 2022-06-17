確診後多久可算二度感染 指揮中心這樣說

中央流行疫情指揮中心昨召開專家會議，討論二度感染定義，根據媒體報導，會議結論為3個月內快篩陽者，除非檢出其他病毒株，否則不視為二度感染，而是復發。醫療應變組副組長羅一鈞表示，二度感染各國定義不同，英美為超過3個月，歐洲則是60天，指揮中心會再彙整專家意見，進行文字修訂，請大家靜候最後的文字版本。

羅一鈞表示，昨指揮中心專家會議針對2個議題進行討論，包括使用口服藥之後的病毒回升、復發情形，這在國外已發現有1～2%的民眾在用藥後，特別是倍拉維，又在2～8天再度產生症狀、檢測陰轉陽等，平均在症狀出現後3天左右就會自己緩解，不過因為出現新的症狀，讓醫師擔憂是否要重新開藥，對於這個名詞要叫回升、復發或竄升，還需要和專家確認再公布。昨專家討論說，這是會自己緩解的病症，且因通常發生在在7+7天管理期間內，依國外的經驗是不需要、不建議再度給藥，或改用另一種口服藥治療，也不需重新計算隔離天數。

至於二次感染，羅一鈞表示，指的是最近感染後，再度出現很像是病毒感染的症狀，甚至檢測後發現陰轉陽、病毒回升的情形，不過多數發生在3個月之後，且機率不高。有研究顯示，感染Omicron BA.1後，二度感染BA.2的發生率是萬分之1～3，隨著時間拉長，機率會增加，不過通常不會發生在短期內。

至於多久時間算是同一病程？羅一鈞表示，國際上的定義不同，英、美官方為90天、3個月，超過才會認定為二度感染，歐洲CDC則是60天。指揮中心會針對1～3個月進行討論、做文字修訂，包括哪些症狀合併哪些結果，昨日專家會議也有提出意見，會需要再彙整意見，今日還無法公布最終版本。

羅一鈞表示，針對媒體報導的各種說法，有時候專家口頭描述的東西，不一定能忠實反映在報導中，特別呼籲第一線醫師等待指揮中心公布的指引，再給大家做依循。復發、二度感染不同，超過3個月就可以視為二度感染的可能性，並進行通報，現行系統針對3個月內感染者是會自動歸併、排除的，待待確定好條件，就會修改通報系統，以及後續的自主回報系統等。

對於現在國內又多少二度感染個案？羅一鈞說，過去指揮中心提供的是前年、去年感染過，並在今年確診的個案，今年大家比較關心的是Omicron的確診者，會再跑一下資料，了解是否有通報3個月後再感染的個案。

至於目前二度快篩陽的民眾要不要隔離？羅一鈞表示，民眾可能有各種情境，例如用藥2～8天內復發、陰陰陽陽狀況，或是二度感染。如果民眾在1～3個月內發生，後續會制定是否有症狀、病毒量、PCR等佐證參考做研判，請給指揮中心一點時間，還是以最後的文字版本為標的。