央行昨（16）日宣布升息半碼，在商用不動產市場上引發熱烈回應，在升息趨勢下，土地市場將面臨反轉壓力。世邦魏理仕今天表示，進入息循環之際，投資人出價，將更為謹慎，且銀行放款態度已趨於保守，預期2022年土地市場將比去年降溫。

世邦魏理仕今天指出，Fed為對抗通膨，宣布將基準利率提高三碼，中央銀行也於昨（16）日宣布升息半碼。國內疫情不定雖可能影響短期民間消費, 整體而言，今年台灣經濟仍將持續增長，有助於商用不動產租賃需求維持穩定。

世邦魏理仕台灣認為，在此波疫情獲得穩定控制前，未來央行升息腳步可能偏緩，短期內自用型買方對於辦公室及工業地產需求，將保持平穩。

土地交易市場方面，在台灣進入升息循環的情況下，未來投資人在出價上將更為謹慎，2022全年土地交易總額將自前兩年的高峰回落，惟成交量可望高於長期平均水準。

世邦魏理仕分析，台灣央行昨天宣布升息半碼，為今年以來第二次升息；考量台灣CPI年增率自三月起連續三個月突破3％，五月更以3.39％創下近十年新高，逐漸升高的通膨，預期成為本次央行出手的主要原因之一。

針對不動產市場，此次央行未調整選擇性信用管制，主要係今年來房市交易趨緩，且緊縮貨幣政策，將有助於強化信用管制措施成效。

今年第一季，在出口及民間投資成長帶動下，國內經濟年成長3.14％。然而四月中旬起，本土確診數激增，預料將影響短期內民間消費。央行預測今年經濟成長率為3.75％，較三月預測值下修0.3個百分點。整體而言，今年台灣經濟仍將持續增長，有助於商用不動產市場租賃活動維持平穩。

統計全台大型不動產成交金額，2021年土地及商用不動產市場，合計總成交額達4,583億元，締寫歷史新高。

2022年第一季投資市場動能維持穩定，總成交金額達880億元，創歷史同期第三高水準，顯示多數投資人對於不動產市場前景仍保持正面看法。

世邦魏理仕認為，此次央行升息幅度趨於溫和，且今年以來未調整選擇性信用管制，加上目前商用不動產市場基本面維持穩健，預料未來數月商用不動產市場投資動能將得以延續。另一方面，銀行業放款態度逐漸轉為保守，且政府未來可能進一步推出新的打炒房措施，將影響建商評估不動產投資標的時更趨謹慎。

世邦魏理仕台灣研究部預測，2022年全台土地總交易量將較去年下滑，但仍將高於長期平均水準。

據世邦魏理仕美國研究部分析，美國通膨雖有望在今年夏季見頂回落，惟在接續的七月與九月兩場會議中，聯準會仍可能分別升息2碼以上，預測今年美國經濟將不至於陷入衰退；惟2023年經濟下行風險將升高。此次聯準會升息，將造成信貸市場震盪，並使部分投資人面臨困境，然而隨著賣方加快處分步伐，預料短期內美國商用不動產投資市場將保有韌性。