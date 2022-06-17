疫情紓緩，新北市教育局統計，下周6月20日至6月24日，新北巿全數340所公私立高國中小，實施實體授課有335校，達99％。

教育局表示，目前絕大部分學校因受疫情影響程度降低恢復實體課程，而少數學校考量仍有師生確診產生排課及學生照顧問題，採居家線上學習。

教育局說，6月底前新北市每週召開全巿教育防疫會議，提供學校高低風險判斷最新疫情資訊，彈性授權學校經校內防疫會議通過調整授課模式。