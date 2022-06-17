民政處長張力可表示，市府團隊關心家屬，也在生活起居上提供照顧。（王惠慧攝）

新竹市東大路輪胎行釀8死，由於遮風避雨的家已經付之一炬，市府也提供旅館住所給陳姓屋主暫時休息，但據悉昨天屋主向市府表示，自己想在靈堂過夜，因此昨晚也在新竹市殯儀館羽化館設置的靈堂，陪著家人的牌位度過一整晚。

陳姓屋主從昨天至今都守在靈堂，神情看來憔悴疲憊。據了解，由於輪胎行已經燒毀，市府有提供住處免費給爸爸跟稍作休息，事發後第1個晚上也住在那裡，但昨天爸爸堅持希望陪在家人身邊，因此晚上自己睡在靈堂，但羽化館晚上也有值班人員，必要時也能提供協助。

據了解，市府也幫忙屋主打理生活大小事，但因為陳姓屋主家中大小事，多是老婆在處理，事發後一時之間甚至想不起來，不知道自己需要什麼，還需要時間需要慢慢思考，例如現在有代步需求，就先請人幫忙租車等。

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市府民政處長張力可表示，市府團隊關心家屬，昨天也把慰問金按順序交由家屬，除慰問金外，也在生活起居上提供照顧，因為家屬所有用品幾乎付之一炬，如證件、手機、SIM卡、帳簿資料也都要重新準備，一定給予最大支持照顧。

新竹市副市長沈慧虹今也到靈堂上香致意，今天屋主及大媳婦、二媳婦的家人都在，他們共同的想法就是趕快把往生者後事都順利辦妥，市府也會提供生活及法律上的相應協助。