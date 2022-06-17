年底高雄市長選舉國民黨將派誰出征，近來引發政壇關注。有「金門女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍也被點名，她今日（17）更拜會高雄市議會曾麗燕、國民黨總召童燕珍，展現參選意志。國民黨組發會前主委張雅屏分析，陳若沒跨進台灣本島選區，她會一直是外島的政治人物，格局就小了，打過高雄選戰後下一步就可進攻本島政壇；藍營想選高雄市長者，多是圖個聲量，幾乎沒人是以勝選為目標在做準備的。

陳玉珍赴高雄拜訪曾麗燕、童燕珍，高雄市議員邱于軒、陳若翠等人也到場相伴。陳玉珍指出，自己比起陳其邁更有男子氣概，陳其邁屬於暖男個性，比較溫文儒雅，但她的個性率真、爽朗，比較有決斷力，高雄是艱困選區，期盼國民黨推出能戰、敢戰的人選。她並強調，若被提名會準備好規畫書，盼南翻轉南北。

針對陳玉珍的動向，張雅屏今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，陳若沒有跨進台灣本島的選區，那她將會一直是外島的立委或縣長，這樣她的格局就小了；她若打過高雄市長選戰，那她的下一步就可回到台灣本島發展。國民黨其他想爭取選市長的人，也多是圖個聲量好為之後發展做準備，幾乎沒有一個人是以勝選為目標在做準備的。