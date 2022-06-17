兆豐金（2886）今（17）日股東會，相較於其他金控股東會，兆豐金今年股東會「火藥味」更濃。子公司兆豐銀行工會於今天兩大財經報紙頭版刊登廣告，並於股東會現場同步召開記者會，代表近6,000名工會會員發聲，喊話府院高層傾聽基層心聲，另派能夠為兆豐振衰起敝、提振同仁士氣及同心協助讓兆豐重返榮耀的領導人。

兆豐銀工會主張，現任董事長張兆順經工會辦理投票認為不適任的票數高達4873張，佔總問卷回收票數90.66%。

兆豐金旗下子公司兆豐產險防疫保單大賣，在本土疫情爆發後，理賠爆衝，兆豐產險單月虧29億元，導致母金控出現今年來首月虧損！兆豐金控5月稅前虧損16.14億元，稅後虧損11.44億元；1至5月累計稅前盈餘71.19億元，累計稅後盈餘66.16億元，也導致每股盈餘跌至0.49元。

有關兆豐銀行工會訴求，董事長張兆順表示，非常歡迎股東熱烈參與，把意見提出交流。他一向主張勞資和諧，公司經營應努力創造公司價值、股東價值及員工價值，即獲利提升應回饋員工的辛勞。工會於股東會之發言，主要聚焦於員工獎酬福利，其實目前兆豐的員工福利高於法定標準。只要公司盈餘好、成長性比別人高，獲得股東認同，我們的員工福利就要比別人好，也絕對會幫員工爭取。以110年度來說，兆豐銀行獲利不佳，公股同業都成長，兆豐卻呈衰退，影響員工績效獎金與員工酬勞提撥比率，為體恤員工辛勞，董事會同意降低盈餘目標，也從寬考量員工酬勞提撥率。

兆豐金指出，董事長張兆順於105年9月上任後，除積極解決紐約分行遭美國鉅額裁罰的風暴，也致力提升員工福利。當時他發現，兆豐銀行的員工酬勞提撥率固定在1.7%，每人每年大約領1個月的員工酬勞，比起公股同業偏低。所以他同修改章程，將員工酬勞提撥率提高為2-6%，由董事會視營運獲利、同業狀況等因素核定。106-109年都提撥5%，員工可拿到約3個月，比以前大幅增加。

另外，兆豐銀行低職等同仁薪資比三商銀低，張兆順亦拍板一次性提高低職等同仁月薪，調薪比例最高達15%。至於每年固定辦理的考績調薪、晉升調薪，更是未曾中斷。

工會質疑張董事長在紐約分行遭裁罰後主張「邊開車邊換輪胎」，而且防制洗錢制度過嚴，影響業務並造成員工負擔。張兆順澄清，他並未如此主張，而是去紐約會見金融主管機關時，監理官員看到兆豐銀行獲利未減少，詢問兆豐如何「邊開車邊換輪胎」，張董事長當時的理解是，主管機關認為兆豐洗錢防制執行不到位。返國後引述此言是要大家警惕，但不可能如此要求同仁，也說明洗錢防制嚴格執行確實會影響獲利。

至於工會認為洗錢防制制度及內稽內控過嚴，張兆順認為，銀行必須依照主管機關法規辦理，這是帝王條款，沒有討論空間，但制度優化是可以討論的，工會不能因此認定沒有重視基礎聲音。而且，現在美國對兆豐的裁罰令還沒有解除，實在無法鬆懈，惟銀行也不斷在優化精進作業方式，盡量降低影響。

最近兆豐銀行爆發中山分行員工盜取公款案，張兆順則語重心長地說，這是內控問題，而且經清查，不只中山分行如此，去年疫情嚴重期間，還有其他分行因人力不足也沒有落實SOP，只是沒有被盜公款。他認為此問題嚴重，要求加強內控，無法協調。