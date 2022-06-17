中鋼(2002)周五召開111年股東常會，會中通過營業報告書、財務報告承認案。110年度中鋼個體淨利620.53億元，不僅創下歷史新高，每股盈餘亦達4.02元，並通過配發普通股紅利每股現金3.1元、特別股股息及紅利合計每股現金3.1元，刷新14年來最高紀錄。中鋼表示對於近期鋼鐵市場的走勢仍保持審慎樂觀的態度，今年持續推動六大要務工作，以及朝向三大經營目標努力邁進。

中鋼翁朝棟董事長在股東會中表示，過去二、三年面對瞬息萬變的外在環境及鋼市波動，中鋼透過月盤、季盤並行新制、發展精緻鋼品市場、加強降成本增利潤工作，打下「盤價守得穩、市場轉得快、成本降得低」三大營運的穩固基樁，且在中鋼全體同仁競競業業地努力及付出下，中鋼110年稅前盈餘創下建廠50年來的新高紀錄，其中包括合併財報毛利率、營業利益率及淨利率在亞洲八家主要鋼廠中皆排名第一。為回報股東長久以來的支持與肯定，中鋼股東會通過現金股利每股3.1元，股利配發率高達77.1%，股利發放率在亞洲八家主要鋼廠中亦高居首位，以周五收盤價33.15元計算，現金殖利率9.35%。

翁朝棟指出，在去年第4季，當大陸因應減碳議題實施能耗雙控、秋冬限產時，供給受控情況下，鋼市需求同步趨弱，亞洲主要鋼廠獲利均自去年第3季高點下滑，而中鋼獲利雖稍有回檔但影響有限，績效依然亮眼。今年第1季，中鋼合併財報的營業利益率、淨利率及息前稅前折舊前淨利率仍然於亞洲八家主要鋼廠中獨占鰲頭；尤其，第1季精緻鋼品銷量12.44萬噸，銷量占比為6.45%，營收占比8.21%，毛利占比13.95%，是中鋼獲利的利基來源。

展望未來，雖面臨通貨膨脹、新冠疫情及俄烏戰爭等外部環境的不確定性，世界鋼鐵協會預估今、明兩年鋼鐵需求仍可再增長0.4%、2.2%，中鋼表示對於近期鋼鐵市場的走勢仍保持審慎樂觀的態度，今年持續推動「積極數位轉型、落實節能減碳、精進風險管控、盤點營業秘密、梳理企業文化、嚴密防疫措施」六大要務工作，以及朝向「降低成本40.3億元、精緻鋼品銷售量達65萬公噸、高品級鋼品銷售量達434萬公噸」三大經營目標努力邁進。

為因應碳中和的挑戰，中鋼已成立「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，並訂定碳中和目標及路徑，包括發展低碳高爐、鋼化聯產、氫能煉鋼等技術，以實現低碳轉型。此外，中鋼將以107年為基準年，短期於114年減碳7%、中期於119年減碳22%、並力求長期於139年(西元2050年)達成碳中和的挑戰目標。