臺企銀(2834)今（17）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息0.1元、配股0.37元，合計派利0.47元。展望2022年，臺企銀聚焦優化授信品質、開創多元獲利、提升永續發展績效等3大經營方針，質量並進續衝刺營運成長動能。

臺企銀2021年合併淨收益241.06億元，年增10.23％、創近17年高點，稅後淨利51億元、年增8.47％，每股盈餘（EPS）0.66元，自近7年低點回升。逾放比自0.5％降至0.28％、備呆覆蓋率自233.6％提升至422.69％，資產品質創歷年最佳。

臺企銀董事長林謙浩表示，去年為臺企銀轉型的一年，雖然提存金額仍位處高檔，但稅前淨利57.76億元、年增7.74％，提存費用的提升也帶動備呆覆蓋率躍升189.09個百分點、逾放比驟減0.22個百分點，獲利能力及資產品質均見顯著改善。

林謙浩強調，臺企銀以提升中小企業客戶附加價值為出發點，打造「類金控」經營模式，去年成立「臺企銀管理顧問」公司，盼透過與創投子公司配合發揮營運綜效，藉由銀行、創投、管顧、證券全方位強化，提供一站購足的All in one整合式全功能服務。

展望2022年，臺企銀聚焦3大經營方針，包括在兼顧風險性資產成長及收益性下優化授信品質，拓展非利息收入開創多元獲利，以蓄積未來發展實力，並透過深化ESG各面向發展，提升永續經營績效。

臺企銀表示，今年將在持續落實內控三道防線、強化整體風險控管下，發展授信精進方案，並加強金融科技發展，強化資訊安全控管。同時，透過發展多元獲利，逐年提升盈餘成長，持續累積資本，使銀行基礎更加穩固。

此外，臺企銀配合政府政策，協助中小企業積極轉型、二代接班，同時提供結合環境保護、社會公益等符合社會需求的金融商品與服務，積極協助台灣中小企業永續成長，以善盡企業社會責任，戮力成為中小企業金融領導品牌。