從事印表機、墨水匣的大鑫資訊公司今年5月取得富樂快篩的專案輸入核准，但因涉混充中國大陸製造的產品，遭食藥署要求回收、廢止核准。媒體人黃揚明爆料，此案背後為「邵博士顧問公司」負責操盤。另中天新聞也翻出指揮官陳時中喝酒照，懷疑邵博士就在現場。中央流行疫情指揮中心今回應，食藥署不會因為某個人或公司而影響審查，陳時中和其他長官也不知道邵博士是誰。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這件事有和食藥署了解，食藥署並不知道博士是誰，不會因為某個人或公司影響實質審查EUA的情形。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》昨挖出陳時中喝酒照指去年2月20日陳時中前往台灣牙科器材同業交流會，懷疑邵博士就在現場。

對此，羅一鈞表示，該活動為去年2月21日中華牙醫學會舉辦的活動，地點就在隔壁的喜來登飯店，指揮官受邀前往致意。指揮官和其他長官都不知道誰是邵博士，也不知道有這號人物在這場活動，請大家不要過度解讀關聯性。